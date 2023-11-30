Показник достатності регулятивного капіталу банків зменшився уперше з кінця 2022 року.
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Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше розраховуватися за зобов’язаннями
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Додано: Сер 17 січ, 2024 14:18
Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше...
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Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше розраховуватися за зобов’язаннями
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:51
Re: Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше...
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