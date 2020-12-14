|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:39
TUR написав: Damien написав:
Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Исходя из последних новостей - упадут и существенно.
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 22 лис, 2025 08:49
Damien написав: TUR написав: Damien написав:
Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Исходя из последних новостей - упадут и существенно.
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
В Крыму тоже самое. До оккупации цена была намного ниже, чем сейчас
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5718
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Суб 22 лис, 2025 10:38
Damien написав: TUR написав: Damien написав:
Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Исходя из последних новостей - упадут и существенно.
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
Приблизно те саме, як і оренда вбитих бабушатників у прифронтових містах, де ціни задерли для військових
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37003
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8273 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:14
Damien написав: TUR написав: Damien написав:
Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Исходя из последних новостей - упадут и существенно.
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
й відсутність води ніяк не впливає?.. власне, а хто там взагалі орендує квартири?
а з приводу зростання цін - це просто накид. бо гадаю у випадку здачі половина населення звідти поїде...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10578
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1679 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:07
Shaman написав: Damien написав: Damien написав:
Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Исходя из последних новостей - упадут и существенно.
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
й відсутність води ніяк не впливає?.. власне, а хто там взагалі орендує квартири?
а з приводу зростання цін - це просто накид. бо гадаю у випадку здачі половина населення звідти поїде...
Ти гадалка?
Йди гадай на гілку турбопотужності
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5718
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:47
Бетон написав: Shaman написав: Damien написав:
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
й відсутність води ніяк не впливає?.. власне, а хто там взагалі орендує квартири?
а з приводу зростання цін - це просто накид. бо гадаю у випадку здачі половина населення звідти поїде...
Ти гадалка?
Йди гадай на гілку турбопотужності
Ти ж сам пишешь, як ти заробляешь офігенні гроші
То це не турбопотужність ?
Чи може ти не заробляешь, а лише пишешь
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12749
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 22 лис, 2025 19:00
Квадробер - с чего жрёшь вискас 24/7 ты, животное?
Постоянно на складе ЦРБ Чернигова пропадают то медикаменты, то оборудование?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5483
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17325572
|
|
|1380
|6800843
|
|
|3
|82481
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|