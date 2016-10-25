RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Потрібна порада -
купувати чи ні?)

Потрібна порада - купувати чи ні?)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:46

Re: Потрібна порада - купувати чи ні?)

  cherchiltank написав:за 70 тисяч баксів


А дешевше може бути?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10092
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, vydrigan і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...
D2 » Вів 04 вер, 2018 17:22
3 19022
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 вер, 2021 07:07
Bobua
Чи купувати квартиру в передмісті Києва?
vasiliy_petrikov » Сер 28 сер, 2019 13:50
1 5588
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 19:33
M-A-X
У Києві побудували багато житла, яке нема кому купувати, - е 1 ... 7, 8, 9
R2 » Вів 25 жов, 2016 12:21
86 30350
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лис, 2016 21:45
zagor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2110)
13.11.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.