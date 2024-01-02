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За який борг можуть відключити
світло в 2024: точна...

За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:36

За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів скасував мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.

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За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:36

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p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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