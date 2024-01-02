Кабінет міністрів скасував мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.
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За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:36
За який борг можуть відключити світло в 2024: точна...
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За який борг можуть відключити світло в 2024: точна сума, як списати борг
Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:36
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