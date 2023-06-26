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Шість найбільш переоцінених
туристичних локацій

Шість найбільш переоцінених туристичних локацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:50

Шість найбільш переоцінених туристичних локацій

Пропонуємо до обговорення:
Надмірний туризм робить популярні місця не такими привабливими. У 2024 році експерти з подорожей не радять відвідувати 6 найбільш переоцінених місць на планеті.

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Шість найбільш переоцінених туристичних локацій
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:50

Для українців це все не першочерговн
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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