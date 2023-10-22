Валютний ринок повернувся до сезонних коливань, які були до великої війни, коли взимку гривня частково послаблювалась, а навесні, влітку й на початку осені посилювалась.
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Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман
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Додано: Суб 20 січ, 2024 20:58
Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман
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Дивися повний текст
Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман
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