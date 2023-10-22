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Валютний ринок повернувся до
сезонних коливань — Фурман

Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:58

Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман

Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок повернувся до сезонних коливань, які були до великої війни, коли взимку гривня частково послаблювалась, а навесні, влітку й на початку осені посилювалась.

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Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман
R2
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