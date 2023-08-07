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Небезпека роботи та нестача
кадрів вперше очолили...

Небезпека роботи та нестача кадрів вперше очолили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 13:50

Небезпека роботи та нестача кадрів вперше очолили...

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес продовжує відновлюватися, однак уперше за понад 1,5 року опитування показало побоювання щодо небезпеки роботи в Україні, крім того, на друге місце вийшла нестача кадрів.

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Небезпека роботи та нестача кадрів вперше очолили рейтинг проблем бізнесу — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 13:50

Зато це шанс для пенсіонерів. Я, наприклад, маю можливість працювати у свої роки
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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