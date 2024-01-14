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У 2023 році Україна збільшила
виробництво пива на 7,8%

У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 13:55

У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні «Укрпива», передають Українські Новини.

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У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 13:55

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Модератори: Ірина_, Модератор

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