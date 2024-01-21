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Іспанія збільшила імпорт
російського газу у 2023 році

Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:28

Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року Іспанія на третину збільшила обсяг імпорту російського природного газу.

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Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році
R2
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