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Сьогодні фіксується нульовий апетит приватних інвесторів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2024 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Воєнна ситуація, що сильно відрізняється від очікувань річної давнини, зумовлює відсутність апетиту міжнародних приватних інвесторів до економіки України/
Дивися повний текст Сьогодні фіксується нульовий апетит приватних інвесторів до України, — Шурма
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:52
Після війни буде інтерес.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 02:04
Заблоковані рахунки, ЦП і кошти у фрідом фінанс Україна. Націоналізована укрнафта, та інші. В що приватному інвестору інвестувати? Крім землі більше нічого толком і нема
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