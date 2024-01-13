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Зеленський підписав указ
про історично населені...

Зеленський підписав указ про історично населені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:10

Зеленський підписав указ про історично населені...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території російської федерації». Він, зокрема, доручив Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у росії.

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Зеленський підписав указ про історично населені українцями території рф: що він передбачає
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:10

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Investor_K
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