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Зеленський підписав указ про історично населені...
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Додано: Пон 22 січ, 2024 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території російської федерації». Він, зокрема, доручив Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у росії.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про історично населені українцями території рф: що він передбачає
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Додано: Пон 22 січ, 2024 14:10
Яка подальша траєкторія руху цього питання?
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