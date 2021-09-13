Служба безпеки ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці.
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На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну схему
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Додано: Вів 23 січ, 2024 16:43
На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну...
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На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну схему
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:43
І ми при цьму просимо гроші у Європи та Америки!
50 автобусів за ОДНУ!!!! зміну. 225 тисяч долярів за один день,
Більш 80 мільонів за рік на одному пункті!
І це все зробили оці "сірі миши"? Хто вам має вірити.
Все згнило наскрізь...
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:50
Цікаво слідкувати за такими справами - начебто всі докази,упіймали на гарячому...але, йдуть місяці а потім і роки розслідувань...і нікого не садять.Дивно. Здогадайтесь чому?
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