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На митному посту «Тиса» ліквідували
масштабну корупційну...

На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:43

На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці.

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На митному посту «Тиса» ліквідували масштабну корупційну схему
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:43

І ми при цьму просимо гроші у Європи та Америки!
50 автобусів за ОДНУ!!!! зміну. 225 тисяч долярів за один день,
Більш 80 мільонів за рік на одному пункті!
І це все зробили оці "сірі миши"? Хто вам має вірити.
Все згнило наскрізь...
leoiskander
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:50

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Цікаво слідкувати за такими справами - начебто всі докази,упіймали на гарячому...але, йдуть місяці а потім і роки розслідувань...і нікого не садять.Дивно. Здогадайтесь чому?
Rack
 
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