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5 найпопулярніших вживаних
авто з США серед українців

5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:47

5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярнішою маркою авто з пробігом із США у 2023 році була Tesla Model 3. Українці придбали таких понад 3 тис. авто.

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5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:45

Re: 5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців

Я сам уже несколько недель выбирал себе битка из США) Но что-то останавливает
Andrey2512
 
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