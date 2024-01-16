Найпопулярнішою маркою авто з пробігом із США у 2023 році була Tesla Model 3. Українці придбали таких понад 3 тис. авто.
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5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:47
5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
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5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:45
Re: 5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
Я сам уже несколько недель выбирал себе битка из США) Но что-то останавливает
Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:07
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