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Валюта Угорщини дешевшає через конфлікт з ЄС щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2024 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Угорський форинт продовжив падіння, оскільки уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана продовжує перебувати у конфронтації з Європейським Союзом щодо допомоги Україні та з центральним банком Будапешта з грошово-кредитної політики.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 11:21
Маячня, 07.10.2023 курс достигав майже 425 HUF за EUR, 390 HUF за EUR не досягнення дна аж ніяк.
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