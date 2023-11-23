У Сполучених Штатах великі банки, такі як Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, наростили рекордні надлишки капіталу на загальну суму $154 мільярди.
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Найбільші банки США наростили рекордні $154 мільярди надлишкового капіталу
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Додано: Сер 31 січ, 2024 07:19
Найбільші банки США наростили рекордні $154 мільярди...
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Найбільші банки США наростили рекордні $154 мільярди надлишкового капіталу
Додано: Сер 31 січ, 2024 08:28
Эмиссионные ковидные деньги постепенно перетекают в банки. Ничего особенного.
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