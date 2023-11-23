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Найбільші банки США наростили
рекордні $154 мільярди...

Найбільші банки США наростили рекордні $154 мільярди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 07:19

Найбільші банки США наростили рекордні $154 мільярди...

Пропонуємо до обговорення:
У Сполучених Штатах великі банки, такі як Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, наростили рекордні надлишки капіталу на загальну суму $154 мільярди.

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Найбільші банки США наростили рекордні $154 мільярди надлишкового капіталу
R2
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Investor_K
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Эмиссионные ковидные деньги постепенно перетекают в банки. Ничего особенного.
Порт
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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