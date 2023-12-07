У Європі задумалися про заборону широких кросоверів та позашляховиків.
Дивися повний текст
У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2024 07:20
У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|