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У Європі можуть заборонити
широкі кросовери та позашляховики

У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 07:20

У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики

Пропонуємо до обговорення:
У Європі задумалися про заборону широких кросоверів та позашляховиків.

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У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики
R2
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