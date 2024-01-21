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Експорт IT-послуг у 2023
році вперше не показав...

Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:29

Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла $6,7 мільярдів.

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Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:29

Що дія сіті, що недіє, але поки економікою керують гавнянцев з шаурмой, та ще з набігами силовиків-бандитів татарова, тільки зниження і чекатиме.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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