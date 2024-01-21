RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіка рф у цьому
році росте швидше, ніж...

Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:15

Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання російського ВВП на 2024 рік до 2,6%: раніше МВФ прогнозував зростання на 1,1%.

Дивися повний текст
Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99666
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:15

Шановні користувачі!
Як на вашу думку, що ще не зробили країни західного світу, щоб економіці росії було складніше? Назвіть три кроки, які на вашу думку треба зробити в першу чергу?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3875
З нами з: 14.09.13
Подякував: 960 раз.
Подякували: 1950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:26

Re: Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж...

Та тільки 1 крок потрібен: виконувати введені санкції. І це досить просто зробити: більшість кораблів, які пливуть від/до москалів, пропливає через територіальні води Данії та Туреччини. Там їх потрібно зупиняти і проводити дуже детальну ревізію. Хоча б кілька місяців на 1 кораблі.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 29.07.22
Подякував: 390 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:56


Це можна підправити. Пишуть, що бпла, які завітали на кацапські НПЗ, від'ємно збільшили експорт нафти на 30%. У січні експорт бензину з рф впав на 37%, дизеля на 23% (порівняно з січнем 2023).
https://www.reuters.com/business/energy ... 024-01-31/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав...
R2 » Чет 01 лют, 2024 16:29
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 16:29
salvydas
Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році
R2 » Пон 22 січ, 2024 11:28
2 183
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 12:28
Andrey2512
Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний...
R2 » Нед 21 січ, 2024 17:03
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 17:03
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3730)
01.02.2024 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.