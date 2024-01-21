Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання російського ВВП на 2024 рік до 2,6%: раніше МВФ прогнозував зростання на 1,1%.
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Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ
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Додано: Чет 01 лют, 2024 21:15
Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж...
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Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ
Додано: Чет 01 лют, 2024 21:15
Шановні користувачі!
Як на вашу думку, що ще не зробили країни західного світу, щоб економіці росії було складніше? Назвіть три кроки, які на вашу думку треба зробити в першу чергу?
Додано: Чет 01 лют, 2024 21:26
Re: Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж...
Та тільки 1 крок потрібен: виконувати введені санкції. І це досить просто зробити: більшість кораблів, які пливуть від/до москалів, пропливає через територіальні води Данії та Туреччини. Там їх потрібно зупиняти і проводити дуже детальну ревізію. Хоча б кілька місяців на 1 кораблі.
Додано: Чет 01 лют, 2024 21:56
Це можна підправити. Пишуть, що бпла, які завітали на кацапські НПЗ, від'ємно збільшили експорт нафти на 30%. У січні експорт бензину з рф впав на 37%, дизеля на 23% (порівняно з січнем 2023).
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