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Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лют, 2024 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Як свідчить річна статистика, у столиці подешевшали квартири у новобудовах: з січня 2022-го до січня 2023-го ціни впали майже на 5 000 грн — з середніх 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.
Дивися повний текст Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика
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R2
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Додано: Нед 04 лют, 2024 14:25
А що це за стаття?
Стаття починається з того що вартість квадратного метра більше 40 тис грн, а щакічується, що вартість 24 тис.
Автор, визначтесь
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oshpakiv
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