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У майже пів сотні німецьких
компаній стартував...

У майже пів сотні німецьких компаній стартував...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:24

У майже пів сотні німецьких компаній стартував...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого сотні співробітників 45 німецьких компаній працюватимуть із трьома вихідними на тиждень. При цьому зарплату їм виплачуватимуть у повному обсязі.

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У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:24

Шановні форумчани, сперечаємося з колегами, чи можливі такі експерименти для більшості професій…
А як щодо Вас, у вашій роботі чи можливі такі експерименти? Та які мінуси експерименту Ви бачите?
Ірина_
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