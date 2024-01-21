Курс Bitcoin у середу перетнув межу у 51 тисячу доларів. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у грудні 2021 року.
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Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:31
Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня...
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Дивися повний текст
Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:31
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Які новини та події, на Вашу думку, посприяли росту курса біткоіна? Чи буде він зростати й надалі найближчі тижні, можливо місяці? На якій цифрі прогнозуєте розворот висхідного тренду?
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