|
|
|
Четверо працюючих на одного військового: влада готує...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
Пропонуємо до обговорення:
Влада намагається винайти механізм так званого економічного бронювання від мобілізації, який, з одного боку, зможе стабілізувати роботу економіки, а з іншого — зібрати додатково в бюджет дуже відчутну суму грошей.
Дивися повний текст Четверо працюючих на одного військового: влада готує економічне бронювання, — ЗМІ
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99692
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
интересное кино. наемников предлагают бронировать, если суммарные налоги с работодателя и работника составляют 18 тыс., а чп +20 тыс. а если он уже платит 20, то еще +20?
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2239
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|