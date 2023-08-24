RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Четверо працюючих на одного
військового: влада готує...

Четверо працюючих на одного військового: влада готує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59

Четверо працюючих на одного військового: влада готує...

Пропонуємо до обговорення:
Влада намагається винайти механізм так званого економічного бронювання від мобілізації, який, з одного боку, зможе стабілізувати роботу економіки, а з іншого — зібрати додатково в бюджет дуже відчутну суму грошей.

Дивися повний текст
Четверо працюючих на одного військового: влада готує економічне бронювання, — ЗМІ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59

интересное кино. наемников предлагают бронировать, если суммарные налоги с работодателя и работника составляют 18 тыс., а чп +20 тыс. а если он уже платит 20, то еще +20?
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Влада Нідерландів закликала біженців з України подумати...
R2 » Чет 14 гру, 2023 20:52
1 311
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 20:52
cohan
Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада...
R2 » Чет 24 сер, 2023 12:57
1 268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 сер, 2023 13:03
ganesha1303
Розмір реальної денної ставки зменшать. Нацбанк готує...
R2 » Сер 15 бер, 2023 15:21
1 338
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 15:21
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1153)
14.02.2024 18:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.