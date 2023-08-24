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Четверо працюючих на одного військового: влада готує...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
Пропонуємо до обговорення:
Влада намагається винайти механізм так званого економічного бронювання від мобілізації, який, з одного боку, зможе стабілізувати роботу економіки, а з іншого — зібрати додатково в бюджет дуже відчутну суму грошей.
Дивися повний текст Четверо працюючих на одного військового: влада готує економічне бронювання, — ЗМІ
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R2
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
интересное кино. наемников предлагают бронировать, если суммарные налоги с работодателя и работника составляют 18 тыс., а чп +20 тыс. а если он уже платит 20, то еще +20?
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summacut
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:27
summacut написав:
интересное кино. наемников предлагают бронировать, если суммарные налоги с работодателя и работника составляют 18 тыс., а чп +20 тыс. а если он уже платит 20, то еще +20?
Если платят уже 50, то надо еще 20. Я так понял
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adeges
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:40
adeges написав:
Если платят уже 50, то надо еще 20. Я так понял
Тогда отпустят с богом работника в ЗСУ и закроют предприятие. Будет как в кино 60х годов - мир - труд - май и девчата ездят на тракторах)) Вспоминаю, как боялись все роботов работников. Типа они заменят людской труд. Как раз на нас всех сейчас роботов и испытают, т.к. людей не будет.. Самая будет в мире робото зависимая страна, а девчата с роботами будут жить, спать и рожать))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 14 лют, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:47
Игорь Алексеевич написав: adeges написав:
Если платят уже 50, то надо еще 20. Я так понял
Тогда отпустят с богом работника в ЗСУ и закроют предприятие. Будет как в кино 60х годов - мир - труд - май и девчата ездят на тракторах)) Вспоминаю, как боялись все роботов работников. Типа они заменят людской труд. Как раз на нас всех сейчас роботов и испытают, т.к. людей не будет..
города полупустые. обл.центры.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:50
vitaliiangel написав:
города полупустые. обл.центры
И ходит робот - полицейский))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:57
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
города полупустые. обл.центры
И ходит робот - полицейский))
А деньги можно поде(распи)лить.
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feecold
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