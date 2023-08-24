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Четверо працюючих на одного військового: влада готує...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
Пропонуємо до обговорення:
Влада намагається винайти механізм так званого економічного бронювання від мобілізації, який, з одного боку, зможе стабілізувати роботу економіки, а з іншого — зібрати додатково в бюджет дуже відчутну суму грошей.
Дивися повний текст Четверо працюючих на одного військового: влада готує економічне бронювання, — ЗМІ
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R2
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:59
интересное кино. наемников предлагают бронировать, если суммарные налоги с работодателя и работника составляют 18 тыс., а чп +20 тыс. а если он уже платит 20, то еще +20?
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summacut
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:27
summacut написав:
интересное кино. наемников предлагают бронировать, если суммарные налоги с работодателя и работника составляют 18 тыс., а чп +20 тыс. а если он уже платит 20, то еще +20?
Если платят уже 50, то надо еще 20. Я так понял
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adeges
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:40
adeges написав:
Если платят уже 50, то надо еще 20. Я так понял
Тогда отпустят с богом работника в ЗСУ и закроют предприятие. Будет как в кино 60х годов - мир - труд - май и девчата ездят на тракторах)) Вспоминаю, как боялись все роботов работников. Типа они заменят людской труд. Как раз на нас всех сейчас роботов и испытают, т.к. людей не будет.. Самая будет в мире робото зависимая страна, а девчата с роботами будут жить, спать и рожать))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 14 лют, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:47
Игорь Алексеевич написав: adeges написав:
Если платят уже 50, то надо еще 20. Я так понял
Тогда отпустят с богом работника в ЗСУ и закроют предприятие. Будет как в кино 60х годов - мир - труд - май и девчата ездят на тракторах)) Вспоминаю, как боялись все роботов работников. Типа они заменят людской труд. Как раз на нас всех сейчас роботов и испытают, т.к. людей не будет..
города полупустые. обл.центры.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 14 лют, 2024 19:50
vitaliiangel написав:
города полупустые. обл.центры
И ходит робот - полицейский))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:57
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
города полупустые. обл.центры
И ходит робот - полицейский))
А деньги можно поде(распи)лить.
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feecold
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:25
ДАЙТЕ ПРОЗОРІ ЗРОЗУМІЛІ УМОВИ
35 на руки чи 35 до вирахування податків ? Яких податків ? Всіх разом чи без ЄСВ ?
Давайте на прикладі , конкретному , роботодавець витрачає 122 000 на працівника
100 000 - 19 500 (18 % податок на доходи + 1,5% військовий збір ) = 80500 на руки , а 22 000 (ЄСВ 22%) ще тебе платить роботодавець.
Виходить з 122 000 витрат на утримання працівника, державі буде віддано 22 000+ 19 500 = 41500, або 34%.
ЗАРПЛАТА для прикладу розрахунку , підставляйте будь які цифри.
Я так і не зрозумів які кокретні цифри треба підставити у рівняння вище щоб мати право на бронювання?
Я думаю багато хто погодиться отримувати на руки менше , при задекларованій більшій зарплаті
Умовно! теоритично, для прикладу, я готовий отримувати на руки 5000 грн , а щоб роботодавець платив за мене податків так начебто я маю 40 000
Востаннє редагувалось yama
в Сер 14 лют, 2024 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:32
Прочитав Уважніше
Нижня «межа входу», яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання — 30−35 тисяч гривень на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складуть до 18 тисяч гривень.
40 000 -18% - 1,5% ( так я знаю що вони не сумуються так тупо , але для простоти розрахунку )
40 000-19,5% ( 8000 податки із зарплати ) = 32 000 на рук
и
22% з 40 000 = 400*22= 8800 ( ЄСВ із зарплати)Всі податки 8000+8800=16800 де вони в статті взяли 18 тис із 30
?
8800+8000+5000 ( якщо я погоджусь справді на руки отримувати ) = 21800 я обійдусь роботодавцю під ключь з бронюванням, я думаю таких роботодавців буде черга на мене .
Ну такоє рахували вони дуже грубо
Востаннє редагувалось yama
в Сер 14 лют, 2024 21:57, всього редагувалось 5 разів.
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yama
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:45
скільки я б мав реально отримувати на руки щоб обходитися роботодавцю в 21800
21800/1,22( це ми віднімаємо ЄСВ) = 17868 грн нарахована зарплата
17868 - 19,5%= 14400 на руки це цілком реальна зарплата на руки яку багато хто з роботодавців готовий оплачувати.
Всі розрахунки носять виключно теоретичний характер.
Практично ж відати 2/3 своєї зарплати щоб бути заброньованим і жити на 5 тис не реально .
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yama
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