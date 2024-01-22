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Україна відмовилася вилучити
австрійський Raiffeisen...

Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:52

Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen...

Пропонуємо до обговорення:
Україна відмовилася остаточно виключити Raiffeisen Bank International із чорного списку спонсорів війни, закликавши найбільший західний банк, який працює на території Росії, розірвати зв’язки з Москвою.

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Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни, — Reuters
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:52

Це добре, але ще треба національну компанію бойкоту спонсору кацапського тероризму = отп-банку почати
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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