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Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:52
Пропонуємо до обговорення:
Україна відмовилася остаточно виключити Raiffeisen Bank International із чорного списку спонсорів війни, закликавши найбільший західний банк, який працює на території Росії, розірвати зв’язки з Москвою.
Дивися повний текст Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни, — Reuters
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R2
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:52
Це добре, але ще треба національну компанію бойкоту спонсору кацапського тероризму = отп-банку почати
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salvydas
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