У Києві за 540 тис. доларів продають чи не найбільшу квартиру на столичному ринку нерухомості. Площа елітного житла становить 700 квадратних метрів.
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У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото)
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:56
У Києві продається квартира розміром з торговельний...
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У Києві продається квартира розміром з торговельний центр (фото)
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:00
"Заступник голови ОП Шурма задекларував квартиру площею понад 700 метрів у Києві"
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:45
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