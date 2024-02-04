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У Світовому банку порахували,
скільки коштів потрібно...

У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:59

У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна вартість відбудови та відновлення України після війни зросла до 486 млрд доларів. Рік тому вартість оцінювали у 411 млрд доларів.

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У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:59

Шановні форумчани! Як вважаєте, чи допоможуть нам західні партнери із відновленням? Наскільки наша Україна може бути інвестиційно привабливою? Після закінчення війни, звичайно.
Ірина_
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