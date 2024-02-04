Загальна вартість відбудови та відновлення України після війни зросла до 486 млрд доларів. Рік тому вартість оцінювали у 411 млрд доларів.
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У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни
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Додано: Чет 15 лют, 2024 13:59
У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно...
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У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни
Додано: Чет 15 лют, 2024 13:59
Шановні форумчани! Як вважаєте, чи допоможуть нам західні партнери із відновленням? Наскільки наша Україна може бути інвестиційно привабливою? Після закінчення війни, звичайно.
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:01
Все залежить від результатів війни. У разі програшу та/або маріонеткового режиму - не будуть. Залишаться руїни.
Додано: Чет 15 лют, 2024 15:10
Re: У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно...
Допоможуть, але частково, скажімо на 20% від потреби. Правобережжя буде помаленьку вимирати, як Боснія чи Болгарія. На лівобережжі будуть сотні кілометрів суцільної руїни, яку ніхто не відбудує, максимум вкрадуть гроші на відбудові.
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