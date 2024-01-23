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Українці стали менше боятись
падіння гривні, безробіття...

Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:53

Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв українців у січні 2024 року зменшився на 0,7 пункти та становить 76,4 пунктів.

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Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття та зростання цін — дослідження (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:54

Повышение цен у населения Украины чаще ассоциируется с ростом курса доллара США.

Учитывая то, что наблюдаем относительную стабильность гривны - соответственно по ценам уже вроде как и не страшно))
Victor8
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Модератори: Ірина_, Модератор

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