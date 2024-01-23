Індекс споживчих настроїв українців у січні 2024 року зменшився на 0,7 пункти та становить 76,4 пунктів.
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Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття та зростання цін — дослідження (інфографіка)
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Додано: Чет 15 лют, 2024 16:53
Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття...
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Українці стали менше боятись падіння гривні, безробіття та зростання цін — дослідження (інфографіка)
Додано: Чет 15 лют, 2024 16:54
Повышение цен у населения Украины чаще ассоциируется с ростом курса доллара США.
Учитывая то, что наблюдаем относительную стабильность гривны - соответственно по ценам уже вроде как и не страшно))
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