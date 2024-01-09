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Нацбанк повідомив, коли
проведе відкрите тестування...

Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:14

Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України готується до другого експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі.

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Нацбанк повідомив, коли проведе відкрите тестування е-гривні, та назвав головні цілі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:15

Люди могут стать максимально контролируемыми. Любая операция становится такой, которая может быть проконтролирована НБУ", — сказал экономист Борис Кушнирук.
andrey_yasharov
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