RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Куди поїхати в Європі
навесні з обмеженим бюджетом

Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:27

Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом

Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість людей, які люблять подорожувати, переконані, що весна — найбільш вдалий час відправитися у мандрівку, щоб наповнитися силами та енергією після холодів та похмурої зими. Весняний період вважається міжсезонням, отже на популярних напрямках значно менше туристів, аніж у топ-сезон. Тому у містах не лише набагато менше людей, але й досить низькі ціни.

Дивися повний текст
Куди поїхати в Європі навесні з обмеженим бюджетом
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99706
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:27

Здається враховані не всі витрати, які необхідні зараз, для вільного виїзду за кордон.
Arbitr
 
Повідомлень: 241
З нами з: 07.11.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Європі можуть заборонити широкі кросовери та позашляховики
R2 » Сер 31 січ, 2024 07:20
1 304
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2024 12:08
Gastarbaiter
Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися 1, 2
R2 » Чет 29 вер, 2022 13:35
13 4593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лис, 2023 19:44
lubachalady2
Українці можуть «купити» страховий стаж: куди звертатися...
R2 » Чет 09 лис, 2023 10:39
1 381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лис, 2023 10:39
AriMax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3745)
18.02.2024 13:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.