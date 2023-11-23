Sense Bank, що належить державі в особі Міністерства фінансів, повідомив про успішний запуск першої угоди Swap.
Дивися повний текст
Sense Bank уклав першу угоду Swap через Розрахунковий Центр в Україні
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2024 18:02
Sense Bank уклав першу угоду Swap через Розрахунковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Sense Bank уклав першу угоду Swap через Розрахунковий Центр в Україні
|