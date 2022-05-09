Посли Європейського Союзу схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України та Молдови без змін ще на рік.
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Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний безвіз» для України
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:33
Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний...
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Дивися повний текст
Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний безвіз» для України
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:33
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