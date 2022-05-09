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Посли ЄС погодились продовжити
ще на рік «торговельний...

Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:33

Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний...

Пропонуємо до обговорення:
Посли Європейського Союзу схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України та Молдови без змін ще на рік.

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Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний безвіз» для України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:33

Шановні читачі!
Як вважаєте, наскільки позитивно це рішення вплине на економіку нашої країни?
Ірина_
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