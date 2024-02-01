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Українських водіїв хочуть
зобов’язати змінювати шини з...

Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:45

Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують зобов’язати водіїв змінювати шини з літніх на зимові на законодавчому рівні.

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Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з літніх на зимові
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:45

Шановні форумчани!
Наскільки відповідально Ви ставитеся до свого авто?
Чи вчасно змінюєте шини?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:10

Re: Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з..

Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Наскільки відповідально Ви ставитеся до свого авто?
Чи вчасно змінюєте шини?
Тут не про відповідальність за авто, а про бажання жити :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:13

Re: Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з..

Сезонные шины - маркетинговый ход)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:24

Re: Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з..

Стаття 121.
керування транспортного засобу зі встановленими
шинами, що не відповідають вимогам стандартів,
правил дорожнього руху і технічної експлуатації

Де тут сказано про вимоги до сезонності?
Що робити що зі всесезонними шинами?
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