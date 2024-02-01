В Україні пропонують зобов’язати водіїв змінювати шини з літніх на зимові на законодавчому рівні.
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Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з літніх на зимові
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:45
Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з...
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Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з літніх на зимові
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:45
Шановні форумчани!
Наскільки відповідально Ви ставитеся до свого авто?
Чи вчасно змінюєте шини?
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:10
Re: Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з..
Тут не про відповідальність за авто, а про бажання жити
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:13
Re: Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з..
Сезонные шины - маркетинговый ход)
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:24
Re: Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з..
Стаття 121.
керування транспортного засобу зі встановленими
шинами, що не відповідають вимогам стандартів,
правил дорожнього руху і технічної експлуатації
Де тут сказано про вимоги до сезонності?
Що робити що зі всесезонними шинами?
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