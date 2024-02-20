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Скільки заробляють українські
HR-фахівці (інфографіка)

Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:27

Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні серед HR&R-фахівців найбільші доходи мають у Києві ($1800) та Ужгороді ($1600). Найменші — в Чернігові та Тернополі (по 900 $).

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Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:27

середньстатитична зарплата не може бути показником прожиточного рівня.припустім в городі.чи любому куточку світу жиє з позахмарними доходами і злиденьювиходить обом добре бо на них індекс прожитковий є рокішшю
tolja3334
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