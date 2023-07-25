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Кабмін затвердив розмір
індексації пенсій з 1 березня

Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:10

Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців

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Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:10

Аж в глазах от таких цифр потемнело
yalg_04
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Модератори: Ірина_, Модератор

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