RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Кадровий голод»: які фахівці
в дефіциті на ринку праці

«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:12

«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Україні спостерігається «кадровий голод» у деяких сферах. Дефіцит є серед таких професій, як швачки, електромонтери, слюсарі-сантехніки, токарі.

Дивися повний текст
«Кадровий голод»: які фахівці в дефіциті на ринку праці
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99738
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:12

Фронт у пріоритеті
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9613
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють українські HR-фахівці (інфографіка)
R2 » П'ят 23 лют, 2024 12:27
1 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2024 12:27
tolja3334
Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено...
R2 » Суб 07 січ, 2023 12:54
4 1277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2023 08:04
dronesanya
Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит...
R2 » Суб 16 вер, 2023 10:03
1 315
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 вер, 2023 10:03
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5764)
25.02.2024 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.