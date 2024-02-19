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Українці зможуть отримувати
кешбек за купівлю...

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:56

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.

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Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:56

Шановні читачі, як вважаєте чи корисною буде така програма для економіки України?
Цікаво, з яких джерел держава планує брати кошти на виплати кешбеку?!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 16:54

Re: Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю...

Забембали. Хочуть скопіювати від сусідів Імпортозаміщення? Краще б не кешбеки вертали, а навели порядок з податковою, щоб підприємці нормально могли працювати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:02

Це передвиборча локшина на вуха. :roll:
Не звертайте увагу на черговий мільярд дерев та мільйон дронів.
Оцінюйте за діями, а не за словами.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:40

Нормальне рішення. Саме по собі.
Яка буде реалізація, то складно уявити.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:50

Да похожие программы в городах постоянно были - покупай товары местного производителя, поддержи своих. Всегда много рекламы было и потом всё умолкало.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:30

Re: Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю...

Игорь Алексеевич написав:Да похожие программы в городах постоянно были - покупай товары местного производителя, поддержи своих. Всегда много рекламы было и потом всё умолкало.
То був приавід наставити кіоски (БМК, ММК і т.п.) по місту
GALeon
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