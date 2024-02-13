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Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:26
Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:27
Шановні форумчани!
Як вважаєте чи полегшить життя пенсіонерам це підвищення?
Чи вистачить у держави коштів на індексацію пенсій?
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Ірина_
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