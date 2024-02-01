RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна може зробити більше
для боротьби з корупцією —...

Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:36

Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —...

Пропонуємо до обговорення:
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів.

Дивися повний текст
Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99746
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:37

Поки зʼявиться, поки призвуть , поки призваних навчать, будемо кацапа зустрічати під Дніпром.
Hotab
 
Повідомлень: 11122
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:49

Re: Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —..

  Hotab написав:Поки зʼявиться, поки призвуть , поки призваних навчать, будемо кацапа зустрічати під Дніпром.


А подалі від Дніпра можна?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9640
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:02

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Поки зʼявиться, поки призвуть , поки призваних навчать, будемо кацапа зустрічати під Дніпром.


А подалі від Дніпра можна?

Треба щоб ви один з обʼєктів (гроші за нього) віддали на ЗСУ, тоді так.
Hotab
 
Повідомлень: 11122
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:06

Re: Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —..

  Hotab написав:Треба щоб ви один з обʼєктів (гроші за нього) віддали на ЗСУ, тоді так


а ваша готівка, яку було знято останні дні у банках, хіба не вирішить питання?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9640
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:41

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Треба щоб ви один з обʼєктів (гроші за нього) віддали на ЗСУ, тоді так


а ваша готівка, яку було знято останні дні у банках, хіба не вирішить питання?

Ні, то не інвестиційні гроші, а для єдиного житла. А у вас надто багато зайвого. Треба б допомогти ЗСУ. Дронами , наприклад. Бо неправдивий образ «простого пенсіонера» з дурнуватими постами «буде дешевше?» ніяк не наблизить перемогу. Перемогу наблизить допомога ЗСУ, сплата податків з УСІХ доходів та припинення образу «бідного пенсіонера».
Hotab
 
Повідомлень: 11122
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2163 раз.
 
Профіль
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів
R2 » П'ят 23 лют, 2024 11:28
1 119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2024 11:28
Ірина_
Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen...
R2 » Чет 15 лют, 2024 11:52
2 454
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 19:22
2XL
Експерт розповів, на скільки може здорожчати...
R2 » Сер 31 січ, 2024 19:12
7 1253
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 14:07
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5805)
28.02.2024 10:33
ТАСКОМБАНК (2664)
28.02.2024 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.