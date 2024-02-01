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Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:36
Пропонуємо до обговорення:
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів.
Дивися повний текст Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:37
Поки зʼявиться, поки призвуть , поки призваних навчать, будемо кацапа зустрічати під Дніпром.
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Hotab
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Додано: Сер 28 лют, 2024 08:49
Hotab написав:
Поки зʼявиться, поки призвуть , поки призваних навчать, будемо кацапа зустрічати під Дніпром.
А подалі від Дніпра можна?
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Investor_K
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:02
Investor_K написав: Hotab написав:
Поки зʼявиться, поки призвуть , поки призваних навчать, будемо кацапа зустрічати під Дніпром.
А подалі від Дніпра можна?
Треба щоб ви один з обʼєктів (гроші за нього) віддали на ЗСУ, тоді так.
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Hotab
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:06
Hotab написав:
Треба щоб ви один з обʼєктів (гроші за нього) віддали на ЗСУ, тоді так
а ваша готівка, яку було знято останні дні у банках, хіба не вирішить питання?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:41
Investor_K написав: Hotab написав:
Треба щоб ви один з обʼєктів (гроші за нього) віддали на ЗСУ, тоді так
а ваша готівка, яку було знято останні дні у банках, хіба не вирішить питання?
Ні, то не інвестиційні гроші, а для єдиного житла. А у вас надто багато зайвого. Треба б допомогти ЗСУ. Дронами , наприклад. Бо неправдивий образ «простого пенсіонера» з дурнуватими постами «буде дешевше?» ніяк не наблизить перемогу. Перемогу наблизить допомога ЗСУ, сплата податків з УСІХ доходів та припинення образу «бідного пенсіонера».
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Hotab
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:47
Hotab написав: Investor_K написав: Hotab написав:
Треба щоб ви один з обʼєктів (гроші за нього) віддали на ЗСУ, тоді так
а ваша готівка, яку було знято останні дні у банках, хіба не вирішить питання?
Ні, то не інвестиційні гроші, а для єдиного житла. А у вас надто багато зайвого. Треба б допомогти ЗСУ. Дронами , наприклад. Бо неправдивий образ «простого пенсіонера» з дурнуватими постами «буде дешевше?» ніяк не наблизить перемогу. Перемогу наблизить допомога ЗСУ, сплата податків з УСІХ доходів та припинення образу «бідного пенсіонера».
а що в Херсоні не єдине?
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flyman
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:57
flyman , ні.
Ти скільки кавалірок готовий віддати для перемоги? Щоб і вовки ситі, і не чучхе.
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Hotab
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