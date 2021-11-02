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Укрнафта виявила незаконну
врізку у свердловину на Сумщині

Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:02

Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині

Пропонуємо до обговорення:
У Сумській області виявлено несанкціоновану врізку у свердловину, яка тривалий час не експлуатується.

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Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:02

Дилетантская статья. Врезаться в скважину не возможно, а вот в трубу можно. Так оно и было.
karpenko31011974
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