У Сумській області виявлено несанкціоновану врізку у свердловину, яка тривалий час не експлуатується.
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Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:02
Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині
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Дивися повний текст
Укрнафта виявила незаконну врізку у свердловину на Сумщині
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:02
Дилетантская статья. Врезаться в скважину не возможно, а вот в трубу можно. Так оно и было.
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