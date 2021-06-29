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Як пройти перевірку
Дія.Підпис із першого разу

Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:00

Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу

Пропонуємо до обговорення:
Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис у застосунку та на порталі Дія.

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Як пройти перевірку Дія.Підпис із першого разу
R2
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Один раз спробував цю дичину-підпис, не дай боже! Плюнув, користуюсь виключно КЕП. Це ганьба, всі знайомі яки спробували теж послали цю дупу-підпис у дупу.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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