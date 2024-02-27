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Скільки грошей та на які потреби витрачають з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:42
Пропонуємо до обговорення:
На одного депутата Верховної Ради з бюджету України витрачають близько 1,6 млн гривень на рік. У цю суму входять витрати на проїзд — 90 тис. гривень на рік, а також покриття витрат на оренду житла -понад 237 тис. гривень.
Дивися повний текст Скільки грошей та на які потреби витрачають з держбюджету на одного нардепа (таблиця)
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:42
1,6 млн гривень
Якщо чесно - то це не фонтан.
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