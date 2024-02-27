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Бізнес і ринок в Україні готові
виробляти понад мільйон...

Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:58

Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський ставив завдання — 1 млн дронів, а бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон.

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Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон дронів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:59

Дай боже, щоб не кинули наших виробників, буде дуже соромно, коли усі старання виробників змарнуються державними установами
asdrud2016
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Модератори: Ірина_, Модератор

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