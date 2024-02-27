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В Україні хочуть відновити
велику приватизацію: які...

В Україні хочуть відновити велику приватизацію: які...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:28

В Україні хочуть відновити велику приватизацію: які...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть відновити велику приватизацію вже у 2024 році. Серед об'єктів, які виставлять на продаж, «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Одеський припортовий завод», шахти.

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В Україні хочуть відновити велику приватизацію: які об'єкти виставлять на продаж
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:28

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